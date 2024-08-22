亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》話題大膽，由Ella陳嘉樺飾演敏感恬靜的圖書館員青語，與建築師老公阿哲（楊祐寧飾演）新婚不久，擁有外人羨慕的理想家庭和工作，撇除性事失常不談，小夫妻的甜蜜互動令人冒出許多粉紅色泡泡。22日曝光楊祐寧篇角色影音「這種老公你要嗎？」，展露楊祐寧可鹽可甜的一面，霸氣為老婆Ella「上菜」，裸上身秀大肌肌！

《今夜一起為愛鼓掌》由楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、林美貞、巫建和、草爺等演技派演員參與演出，9月1日起每周日晚上9點於MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。楊祐寧在「這種老公你要嗎？」角色影音中的「中二」一面顯露無遺，他與Ella日常互動好氣又好笑。

楊祐寧劇中很會逗老婆Ella陳嘉樺開心。（壹壹影業提供）

劇中是愛妻暖男的楊祐寧講笑話逗老婆開心，提問「水餃是公的還母的？公的，因為它有包皮」，帶入本人的幽默風趣。但沒想到隨著笑話一起來的，是劇中角色的無數壞習慣，回家一進門鞋子隨便脫還亂甩、包包隨意丟地板、衣服脫下就亂放，洗完手後亂甩水甚至將水直接擦在沙發上，超過5個壞習慣，讓潔癖老婆Ella氣得快發飆！沒想到在Ella準備暴怒罵人時，楊祐寧畫風一轉，為老婆「上菜」，帥氣裸上身秀6塊大肌肌！

楊祐寧露六塊肌為劇中老婆Ella陳嘉樺「上菜」。（壹壹影業提供）

Ella首度與楊祐寧合作，從陌生到默契，相敬如賓的氛圍到演出親密戲很有安全感。Ella透露其實2人有過往淵源：「在合作《今夜一起為愛鼓掌》之前，我們唯一的接觸是在20年前，他曾拍過S.H.E歌曲〈Too Much〉的ＭＶ，他跟Selina是男女主角，當時我跟他沒有對手戲。」沒想到這次有機會合演夫妻，很奇妙的緣分。楊祐寧也大讚：「跟Ella雖是第一次合作，可是我們很有默契，很知道彼此想要傳達的訊息是什麼，也會幫助彼此進入到角色的狀態。」