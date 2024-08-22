臺鹽表示，高級碘鹽自民國81年上市至今已逾30年未調整價格。據行政院主計總處調查，台灣消費者物價指數(CPI)30年來漲幅逾55%，基於歷年設備更新、能源、運輸、人工、食安法規要求等各項成本逐年攀升，因此調漲臺鹽高級和特級碘鹽調整價格，反應部分成本，以利穩健經營。

臺鹽指出，為接軌ESG趨勢及政府節能減碳政策，公司持續投資生產設備提升能源效率，從原料到成品嚴格把關，以獨步全球的離子交換膜多重過濾技術，強化全自動製程，並提高自主檢驗頻率以符合食品追溯規範，確保民眾食用品質優良、純淨安全鹽品。