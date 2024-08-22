台灣福斯汽車即將在台推出品牌首款純電休旅ID.4、純電跑旅ID.5，為了擴大充電服務量能，不斷開拓充電站據點，第2座極速充電站於福斯豐舜汐止服務中心正式啟用，為車主做好萬全準備。

台灣福斯汽車表示，第2座極速充電站於Volkswagen福斯豐舜汐止服務中心正式啟用，斥資約6百萬，供應360 kW超充功率，並且配備CCS1和CCS2雙槍規格，滿足台灣大部分電動車充電需求，擴大消費者純電生活圈網絡。

台灣福斯汽車即將在台推出品牌首款純電休旅ID.4、純電跑旅ID.5。（台灣福斯汽車提供）

福斯豐舜汐止服務中心位於新北市汐止區及基隆市七堵區交界處，為北往基隆、金山、萬里地區；南往汐止、南港、松山地區的交通要道，同時臨近國道1號汐止聯絡道及五堵交流道／國道3號汐止交流道，憑藉地理位置的便利性，將成為北北基地區經常南來北往電動車車主充電新選擇。

業者觀察，此處工／商業區雲集，iFG遠雄廣場、東方科學園區、亞太科技園區、保長工業區、六堵工業區匯聚眾多高科技人才，同時鄰近住宅區約有2000戶居民，隨著新社區大樓的落成，未來居住人口將持續增加，福斯豐舜汐止服務中心極速充電站為日後附近上班族與居民提供日常通勤所需的充電服務。