柯P遭爆有來自大陸政治獻金！ 莊瑞雄驚喊「慘了」：最重關5年

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議一天一爆，今又有媒體披露，柯文哲申報的政治獻金捐款中，出現8筆來自日本、9筆來自上海、香港及澳門等地的捐款，若捐贈者未具中華民國國籍，恐違反《政治獻金法》中大陸、港澳或外國人民、法人團體不能捐贈政治獻金的規定。立法院民進黨團書記長莊瑞雄今天表示，「民眾黨慘了」，收到不該收的錢沒有退回會有刑責，可處5年以下有期徒刑。

有媒體報導指，柯文哲政治獻金的捐贈資料中，有17筆捐款人登記的地址不在台灣，金額總計3萬8050元，包括來自上海市普陀區、香港大坑、香港新界、澳門南灣，以及來自日本千葉縣、三重縣、大阪府、東京都、廣島縣捐款，另有3筆匿名捐贈登記地址為香港元朗及香港新界。進一步刪除有登記身分證號的同地址、同名人士，仍有來自上海、日本三重縣、日本東京都、香港大坑、香港新界以及3筆匿名捐款共7至8人，無法確認是否為擁有中華民國國籍者所捐贈。

莊瑞雄今受訪表示，民眾黨讓民眾搞不清楚，任何人找房、看房、買房，只要是自己的資金，誰干涉不了，重點是，這次涉入政治獻金風暴，政治獻金法規定很清楚，哪些錢可以收、收進來額度多少，收了不該收的錢怎麼辦，收了錢怎麼去應用，否則一個高人氣的人受了那麼多獻金，本來必須要有財務單位管控。

莊瑞雄續指，例如上市公司不能虧損，上市公司財力雄厚，也不能捐超過100萬，個人也不能捐超過10萬，中港澳的連收都不能收，這些錢收完以後，本來在3個月申報截止的時候，必須檢視有沒有收到不能收的，例如虧損的公司要辦理退還，若截止不能退還則要繳庫。

莊瑞雄指出，剩下的錢未來4年可以好好運用，政治獻金法規定這筆錢錢要用在政治活動，但他覺得好怪，這些金流為什麼到哪個公司、拿多少發票，外界看了霧煞煞，這是民眾黨必須對外界講清楚。

「民眾黨慘了，收到不該收的錢沒有退，這有刑責耶！」莊瑞雄質疑，不能說人氣很高，收來的錢都是自己的，只要4年內好好運用就好，可是收到不該收的錢，沒有辦理繳庫的話會有刑責，雖然是民眾黨家務事，還是要對民眾黨提忠告，這部分要搞清楚，因為涉及刑責。

莊瑞雄認為，這考驗柯文哲的財務控管，政治獻金法規定很清楚，錢來自中國、香港、澳門、非本國籍人士都不行，這是為了要限制外國人不當干涉與介入本國政治跟選舉，規定很清楚，若收到錢要辦理退還，4個月申報截止，發現沒有用完，當然要繳庫，若沒有辦理的話，政治獻金法規定5年以下有期徒刑，「民眾黨你慘了！要趕快勾稽清楚，向社會解釋清楚」。

他說，這筆錢未來4年要用，怎麼有金流讓社會看不懂，民眾黨一直講財政紀律、公開透明，這哪有紀律，完全是一團爛帳，爛到不知道怎麼報的時候，有偽造文書的問題，大家都懷疑假帳，政黨要講清楚。