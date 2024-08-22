文化大學驚傳實驗意外！男大生遭「化學藥劑噴濺」受傷送醫 12:152024/08/22 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中國文化大學。（圖 / 翻攝自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國文化大學今（22）日驚傳意外！文化大學化學實驗室內上午進行實驗時，一名男學生疑遭藥劑噴濺，導致腹部些微灼傷，緊急送往新光醫院後所幸並無大礙；至於詳細事發原因、過程，尚待進一步釐清。 吸毒嫩妹抖奶裸奔闖民宅！撞見倒霉男帶女友回家過夜 誤會大了 29歲鋼琴家墜樓亡！生前「最後直播」遭酸民惡意嘲諷 警方出手了 丟臉！3台男遭柬埔寨「重判20年」 姓名、長相全曝光 #中國文化大學 #實驗 #男大生 #化學藥劑 #噴濺 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 文化大學實驗意外！學生遭化學藥劑噴濺 校方回應了 14:572024/08/22 生活 三重民宅凌晨大火！獨居男難逃濃煙烈焰 倒臥二樓燒死 08:412024/08/18 社會 15歲少年發明「抗癌肥皂」！成本16台幣 獲選年度兒童 14:492024/08/18 國際 北市大安區港式餐廳驚傳氣爆！2男1女燒傷急送醫 10:232024/08/19 社會 桃市消防局辦水域救援訓練 期許強化災害應變力 16:012024/08/21 社會 這煙有毒！七堵工廠鋰電池測試失敗竄黑煙 呼籲民眾「快關窗」 18:172024/08/13 社會 身價500萬名駒「王子」命喪火窟！曾是應曉薇「愛馬」 她痛心悼念 14:202024/08/22 社會 風災震災頻傳 新北警義消齊聚普渡求平安 13:242024/08/19 寶島 男大生給她鑰匙「你可以隨時過來」 被指控綁架14歲少女 21:262024/08/19 社會 男大生騎車自撞橋頭 墜6米深溪床僅輕傷 18:422024/08/18 社會 母北上探兒！爆口角負氣離家意外墜橋 跌4米深汐止溪床 15:142024/08/18 社會 新北消防攜手工廠防災演練 落實鋰電池安全管理 12:092024/08/22 寶島 新北汐止違章回收場「紙箱起火」 竄大量濃煙 景象駭人 09:092024/08/12 社會 新北市高中職28校設45實驗班 助學子適性發展 11:442024/08/22 寶島 台南「一家5口」全命喪火窟 遺體難辨！長女出國躲死劫 10:392024/08/13 社會 大園石化倉儲火災濃厚異味 下風處「這6里」盡量待室內 09:492024/08/19 社會 新北三重公寓「竄大量黑煙起火」！3人受困獲救 1男嗆傷送醫 15:552024/08/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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