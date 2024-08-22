奧運羽球金牌王齊麟認愛「樂天女孩」陳詩媛後，兩人經常高調曬恩愛，閃瞎不少網友。如今男方被同為「樂天女孩」的琳妲（林羿禎）公開私下言行，指稱他購買自創品牌內褲時，聲稱自己是「大蟒蛇」，女友陳詩媛得知後也做出回應。

琳妲在YT頻道《琳妲是0蛋》公開中職明星賽幕後花絮片段，六隊啦啦隊成員難得齊聚一堂，氣氛好不熱鬧。其中一幕她原先詢問台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS成員螢螢：「為什麼你們的舞蹈動作這麼多」，下一秒畫面帶到王齊麟女友陳詩媛時，立刻轉移話題：「那個羽球國手」，立刻被同為「樂天女孩」的筠熹擋住鏡頭直呼：「等一下妳轉太快了吧，不是要問人家舞怎麼排啊，突然就羽球國手」。

王齊麟被爆料買內褲時自稱是「大蟒蛇」。（圖／琳妲是0蛋 YT）

琳妲下一秒便跟陳詩媛爆料：「他（王齊麟）內褲說很好穿喔，跟我說他是大蟒蛇喔」，陳詩媛先是對著鏡頭瞪大雙眼，做出訝異表情，下一秒還是忍不住笑了出來，接著透露，「那我要證實他（王齊麟）真的說他要自己去下單，我說不用，你不用下單」，沒想到話還沒說完，琳妲立刻插話：「我以為妳要證實他是大蟒蛇欸」，讓在場所有人當場笑翻。

陳詩媛一度被以為要證實男友王齊麟是「大蟒蛇」。（圖／琳妲是0蛋 YT）

不過筠熹立刻補上：「彩排囉彩排囉」，才讓原本話題即將持續的一票人就此打住，否則可能會爆出更多18禁話題。