超商積極倡導永續生活，透過力挺在地農民幫助農作曝光，也能愛護地球減少碳排。業者近期再推一系列以台灣農產品為主的商品，同時推出新服務為消費者帶來新鮮健康的選擇，也為農民創造更多銷售管道。

全家2007年起與「瓜瓜園」合作，率先於便利商店開賣「夯番薯」，不僅帶動全台番薯熱潮，更創下年銷2200萬條紀錄。歡慶全家明星商品「夯番薯」17週年慶，今年再推2款新品；「夯總黑糖地瓜包」內餡以在地台農57號番薯製成，番薯餡纖維細緻、綿密鬆軟，Q彈有勁的黑糖外皮上更烙印著可愛萌趣的夯番薯肖像「夯總」，適合大小朋友共同品嚐；SOHOT炎選現烤點心則推出「夯地瓜蛋塔」，酥脆紫薯外皮，內餡添加香甜綿密的地瓜泥，打造豐富口感與香氣，9月17日前搭購指定飲品享59元餐促優惠；同時，買全家夯番薯，搭牧場直送4.0無加糖濃醇優酪乳、義美無加糖高纖全豆豆奶、義美無加糖燕麥全豆豆奶、義美高纖堅果杏仁全豆奶4款指定飲品現折10元。

7-11 9月4日至10月1日再推全新「水蜜桃風味思樂冰」，9月18日起再與「桃園好農」合作，推出最佳搭配的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11長期支持在地好物，提供消費者便利的購買管道，除響應政府政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，今年更攜手「桃園好農」合作，於9月起在10家國道服務區門市與2家7-11 Fresh門市販售桃園在地青農好物產品；另7-11獨家人氣飲品「思樂冰」為帶給民眾全新體驗再推出「水蜜桃爆爆珠思樂冰」，其中創新推出的「水蜜桃爆爆珠」更使用桃園拉拉山水蜜桃果汁製成，首創咀嚼系加料版思樂冰，提供味蕾新鮮感，爆爆珠限時嚐鮮價15元（原價19元），購買後可自行加入思樂冰中，數量有限。

OK超商與農業部合作，創新結盟「農易送EXPRESS」服務全國。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OK超商與農業部合作，創新結盟「農易送EXPRESS」服務全國，提供穩定的物流系統服務，改善過去農特品在輸過程中的耗損，以及對農民收益造成的影響，降低農產物流成本，服務涵蓋提升至1200店。本次合作，建置「全國農漁會網絡」，協助解決過去台灣農漁產品在全國配送的需求，提升運輸效率，降低成本，並透過專屬「聯合供應平台」，串聯全國鄉鎮之農漁會，全國農特品可以互相採購、販售，提高消費者購買農會商品的便利性。