台鐵公司因應交通部鐵道局辦理「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫-CH01標鳳鳴臨時站工程」，將於8月24日跨次日配合鐵道局辦理「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」東正線臨時軌切換作業，鶯歌至桃園站區間列車將延誤。

台鐵公司表示，這次切換施工「鶯歌站至桃園站」區間將採單線雙向運轉， 如有延誤請旅客耐心等候，台鐵公司將請各站加強播音並公告周知，請旅客見諒並多注意車站播音。

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