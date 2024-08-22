顧客喝到蒼蠅、蛆寶寶，台中知名咖啡廳恐遭2億罰鍰。（記者翻攝自臉書黑色豪門企業）

台中中清路上的連鎖星巴克遭爆芝麻抹茶那堤有蒼蠅和蛆，有消費者指稱20日下午到門市購買飲品，喝到最後一口時才發現咬到小指般大小的「蒼蠅」，讓她身心受創；對此台中市食安處回應，將稽查究辦，若查獲不合格將限期改善，若複查仍不合格，依法最高可處2億元罰鍰。

有民眾在社群網路「黑色豪門企業」PO文指稱到星巴克買飲料，喝到完整的蒼蠅和蛆寶寶。（翻攝自黑色豪門企業）

有民眾在社群網路「黑色豪門企業」PO文表示，買星巴克的飲料喝到完整的蒼蠅和蛆寶寶，20日下午16時46分購買，到晚間23時25分喝到最後一口時驚覺口感怪異…似乎刺刺的，用舌尖去感受還有細細的枝節…，照鏡子才發現是1隻如女生小指般大小的「蒼蠅」，而被咬破的肚皮甚至跑出數隻已經死亡的「蛆」…。

這名網友還說，因她對於昆蟲本來就極為懼怕，讓她心生噁心、上吐下瀉，到凌晨01時29分胃部及食道仍感不適，所以前往大醫院急診，也診斷出急性腸胃炎，還說有生之年再也不敢到該星巴克消費了。

對此，被指涉的星巴克門市表示，門市皆有定期清消，夥伴製作均符合標準流程，第一時間已與門市進行了解中，並嘗試與顧客取得聯繫。而台中市食安處則表示，對於民眾反映飲料中疑似含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。