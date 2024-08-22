談及致癌的危險因子，很多人都會想到菸酒。然而，營養功能醫學專家、醫師劉博仁表示，國外的研究發現，若長期處於壓力狀態下，會增加很多腫瘤發生的風險，原因就在於腎上腺的皮質醇過高，會使免疫力減弱，從而導致罹癌機率上升。因此，想要遠離癌症，適度調適壓力非常重要。

醫師劉博仁在《小宇宙大爆發》節目上分享，遇到很多病人來求診，在診間談到最後常常會掉眼淚，實際上都有壓力過大難以負荷的情況。尤其現在癌症有年輕化趨勢，雖然常會歸因於環境因素造成，但很多時候許多麻煩的事情一直往身上攬，導致壓力不斷累積，確實也會增加罹癌風險。

劉博仁進一步解釋，壓力太大會使得腎上腺的皮質醇極速分泌，起初是為了對付外面一些強大的壓力，但久而久之，過多的皮質醇會抑制免疫功能，令免疫力減弱，生病的機率也隨之提高。因此，長期處於高壓狀態下的人，務必要特別注意。

關於減壓的方法，劉博仁說，他認為應空出時間去做些自身有興趣的事情，像是他會在空檔時寫書法、畫油畫，或是吹奏薩克斯風，每次做完都能夠幫助其放鬆身心，感到非常舒服。

胸腔暨重症專科醫師黃軒先前也提到，根據一項發表在《美國國家癌症研究院期刊》（JNCI）的研究，針對超過20萬名受試者追蹤長達11年，結果發現，長期處於高度壓力狀態者，罹患肺癌、大腸癌、乳癌、胰臟癌的風險較高。研究人員推測，壓力可能會導致慢性發炎，而慢性發炎剛好可能是一種致癌因子。

黃軒建議，想要遠離癌症，除了戒除菸酒、控制體重和情緒外，定期接受健檢也非常重要，尤其是具有癌症家族史、45歲以上的族群，每年應進行至少一次的癌症篩檢，有助於早期發現癌症，並及時接受治療，從而提高治療效果與存活率。

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