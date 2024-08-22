暑假下周即將結束，許多家長都希望孩子快點開學上課，但有女網友發現，國高中職及小學開學日在8月30日竟然是下周五，也就是上課一天，孩子又放2天假，不解周五開學的用意是什麼？貼文PO出吸引上萬網友哀號，其中有內行人解釋，每學期有規定上課的周數，而禮拜五開學其實可以算一周。

一名女網友昨天在Threads發文，不知周五開學的用意到底是什麼？根據教育部公布的113年學年度行事曆，國小、國中、高中高職返校日是8月29日星期四、8月30日星期五是開學日，而上學年結業式，最後上課日是明年1月20日星期一，隔天寒假開始。

貼文PO上網後，立刻引來萬名網友瀏覽，紛紛留言「然後我們禮拜四要返校？什麼破學校」、「真的假的，下周五開學喔」、「我覺得應該是星期五開學當第一周，下個星期開始就可以模擬考？」、「返校星期四、星期五開學...真的不理解」，還有人表示這不是最慘的「不用難過，我學校住宿，學校要我們周四晚上回去，然後周五開學，周六、周日補課，連上8天沒問題的」、「我們直接連上8天課，所以我們中秋跟國慶有連假」。

為何定在周五開學，有內行人解釋，「有規定每學期要上固定的周數，禮拜五開學可以算一周，所以其實很爽，想成一個禮拜放4天假就好」、「暑假規定天數是60天，7/1至8/29」，最後還有人崩潰指出，「你不知道113學年上學期是星期一休業式吧」、「星期五開學還好，學期最後一天是星期一才令人抓狂」。