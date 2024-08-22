新青安貸款推升民眾購屋潮，銀行在房貸接近滿水位之下，祭出史上最嚴限貸令，效應正陸續發酵，房市評論家顏博志受訪時透露，自己買的一間預售屋近期正要交屋，卻連跑了3間銀行還借不到錢。

根據鏡週刊報導，顏博志表示，他購買的預售屋將在9月後交屋，建商配合的銀行中，兩家都表示滿水位無法放貸，找到第三家銀行才願意承接，但先決條件是要在4、5天內完成手續，他擔心這家銀行臨時不放貸，希望建商能在預售屋買賣合約加註寬限交屋時間卻被拒絕，房貸還是沒下落讓他相當苦惱。

顏博志續指，他的朋友去年5月購買預售屋，同樣遇到銀行滿水位，放貸審核轉趨嚴格的狀況，因友人財務狀況欠佳，打算斷頭認賠。

值得關注的是，央行昨日發布新聞稿，強調已經邀請34家本國銀行「喝咖啡」，要求銀行端自主管理不動產貸款總量，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文，推測新青安以外的貸款採取拖字訣，一方面對財政部有交待，另一方面不得罪央行，而一般貸款和土建融審核時間拉得越長，放貸量就不會衝太快，可以有效壓抑不動產放款比率。