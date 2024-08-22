新青安優惠政策引爆房市熱潮，加上房價飆漲貸款金額大幅增加，銀行房貸水位逼近警戒線，迫使央行罕見出手，新聞稿證實已陸續邀請34家國銀，請其自主管理不動產貸款總量。許多網友們好奇央行為何突然這麼急？有人點出，眼見多波管制措施無法冷卻房市，未爆彈越來越大顆，只好下重手。

PTT網友發文表示，「一直以來央行都很低調，很少對槓財政部，畢竟都是自己人，搞成這樣很難看，官員們也不是吃飽沒事做，能少一事算一事。」原Po直指，央行總裁楊金龍這次不官腔，新聞稿語氣也偏強硬，「是真的看到什麼事怪怪的嗎？到底是什麼事讓他這麼急？」

文章引起熱烈討論，許多人猜測房市亂象已經到了「不能不管」的地步，「可能看到再不管的話，房價即將爆掉崩盤，最終毀掉台灣經濟」、「政府的功能就是這樣，現在不動作未來更慘」、「前幾波管制沒人理啊，且青安是財政部的」、「房市已經亂到不合理了啊。」

事實上，國銀「不動產放款天條」為銀行法第72條之2規定，即商業銀行辦理住宅建築及企業建築的放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，各家多半會將27%設為警戒線，目前已相當接近。

在此狀況下，銀行雖沒有祭出白紙黑字的「限貸令」，但實務上調高房貸利率、拉長撥款時間、暫停收件甚至直接退件的狀況接連發生，即將交屋的民眾貸款無法下來，燃眉之急只能多方洽詢未受72之2規定的金融機構，或是另尋其他方式解套。