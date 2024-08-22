「新北市再生家具展售中心」24日下午1時30分至5時將舉辦開學季特賣會，現場將展售超過300件二手家具及家電，且大多都是百元價。當日現場參加FB或IG打卡活動，還可享有消費每滿500元現折100元的優惠。

環保局表示，為促進循環再使用精神、賦予回收二手家具新生命，新北市自2020年設置「再生家具展售中心」，展場內有座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納等6大類二手好物，每件售價皆為300元以內，更有經過清潔隊員巧手翻修的精品再生家具，絕對物超所值。展售中心成立迄今，已累計超過2300位民眾選購、售出二手家具近2000件，販賣所得超過44萬元，全數捐入「新北市好日子愛心大平台」做公益。

環保局說明，本次開學季特賣活動特別推出多樣精選小家電，包含電（子）鍋、移動式水冷扇、吸塵器、烤箱、咖啡機、氣炸鍋、吹風機、檯燈、洗衣機、冰箱等，還有許多二手家具可以選購。

現場民眾只要參加FB或IG打卡活動，就可以享有消費500元內現折50元、每滿500元現折100元的超好康優惠，歡迎學生族群呼朋引伴趁開學前來逛逛「新北市再生家具展售中心」，便宜選好物，同時還可做環保、送愛心。

環保局補充，「新北市再生家具展售中心」於每月第2、4周的周六下午1時30分至下午5時開放展售參觀，並搭配節日不定期舉辦好康活動，相關訊息可至「新北i環保」Facebook粉絲專頁查詢。無法到場選購的民眾也別扼腕，可到新北市「再生家具拍賣網」線上挖寶。