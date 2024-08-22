網路今日流傳高雄鼓山區有一台保時捷718 Turbo粉紅跑車遭人被貼滿衛生棉，女車主自行錄影貼上網，還痛斥「誰做的趕快給我出來！」並自稱已報警。警方獲悉後後前往探訪，調閱大樓停車場監視器畫面，查出竟是經營越式洗頭店的女車主范女「自導自演」，警方未接獲范女報案，後續將通知她到案說明。

這段粉紅跑車貼滿衛生棉的影片在網路社團「社會事新聞影音」，女車主在上傳的影片中痛罵，「我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大。」

警方經網路搜尋獲悉後，前往事發的大樓停車場查看，根據大樓監視器畫面，循線查出錄影的是一位范姓女子，發現全案是范女「自導自演」，范女自己黏貼衛生棉後，再拍片上傳影音網站。經查范女來自越南，目前經營越式洗頭店，警方致電聯絡並未回應。

轄區鼓山警分局表示，民眾如隨意張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具可能構成社會秩序維護法第90條第1項第2款，最高可處3000元以下罰鍰；范女「自導自演」亦屬違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，後續將會通知范女到案說明。