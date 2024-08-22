日本國家旅遊局21日發布數據顯示，7月訪日外國人達329.25萬人次，創單月新高。今年1至7月訪日外國人已累計約2107萬人次，創下了突破2000萬人次的最快紀錄；而台灣今年1至7月訪日人數已達355萬900人，也就是說，每6個訪日外國人中，就有1個是台灣人。

今年7月訪日的中國大陸遊客增加了147.8％，達77.65萬人。這是2022年10月以來、邊境口岸新冠防疫措施放寬後，大陸首次位居單月訪日外國人數的榜首。大陸今年1至7月訪日人數已達384萬人。

7月訪日人數僅次於中國大陸的是韓國，韓國7月訪日人數同比增加20.9％達75.77萬人。韓國今年1至7月訪日人數已達約520萬人。

台灣7月訪日人數同比增加35.4％至57.17萬人，排行第三。台灣今年1至7月訪日人數已達355萬900人；香港增加29.0％至27.91萬人，排第四；美國增加26.3％至25.12萬人，排第五。包括韓國及台灣等在內的19個國家和地區創下了7月訪日旅客人數的最高紀錄。

共同社報導，日元匯率走低及各國進入暑假等長假季節是7月訪日外國人遽增的主因。7月的訪日人數同比增加41.9％，與新冠疫情前的2019年7月相比增長了10.1％，訪日外國人已連續5個月超過300萬人。如何解決應對外國遊客需求中出現的旅遊業人手短缺，及公共交通擁擠等過度旅遊問題成為日本政府的課題。

報導稱，與其他國家相比，中國遊客在新冠疫情後恢復速度較慢，但中國政府2023年解禁赴日團隊游後，赴日直飛航班增加等帶動了遊客大幅增長。