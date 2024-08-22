文化部提出12項「沃土計畫」。（文化部提供／李怡芸傳真）

行政院院會22日通過114年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達290.09億元，突破113年編列數，且較113年法定預算數259.18億元，成長幅度近12％；加計前瞻基礎建設預算13.84億元，總計文化部114年度編列預算數達303.93億元，首度突破300億元。

文化部長李遠指出，114年度預算編列以總統賴清德「國家希望工程」國家願景為重點政策目標，在數任文化部長建構的基礎上，重新盤整文化部各項政策，提出12項「沃土計畫」，包含向下扎根、文化基地、影視產業、音樂、出版、戲劇展演、視覺藝術、文化科技、動畫及漫畫、重建台灣藝術史、文化資產、文化輸出與文化交流等。

李遠曾表示擔任文化部長最想做的事是「文化向下扎根」，除延續創下優於國際的常態化文化幣發放，114年文化部也將在既有預算規模下，研議文化幣下降至13歲的試辦計畫，以更多的親子方案，引導13至15歲青少年進行文化體驗。此外，包含已推出的繪本圖書新秀獎勵、兒少節目產製、兒童戲曲巡演、藝術入校、文化體驗及國家語言發展方案相關計畫等。

在社區總體營造迎向30年的時刻，李遠提出「100個文化基地」構想，整合台灣特有的歷史、文化、生態，透過旅遊觀光，「形成有經濟規模的文化產業」。文化部將運用社區營造、地方創生、各國家級博物館營運及提升相關計畫，以及地方藝文場館、博物館與地方文化館深耕計畫等預算，打造與串連社造點、博物館、地方文化館、生美館、表演藝術、展覽場館、書店等成為文化基地。同時，強化各基地間資源整合、交流、共享，期待文化基地作為親子共學、文化工作者跨域跨界的共創基地。

113年起持續4年100億的「文化黑潮」將持續投注於出版、藝術、文創、影視音等，著重提升文化內容產製能量，拓展至國際市場的計畫。經重新盤整，文化部也提出包含「出版產業振興方案114-119年中程計畫」、「影視音產業續航發展計畫」、「公共電視內容產製與應用計畫」等文化內容基礎打底計畫，以及公共建設「岸內影視基地發展計畫」、科技計畫「亞灣2.0－智慧影視製作平台旗艦計畫」與「運用數位擬真科技創新影像內容計畫」等，希望將資源全力投入健全各種文化產業的生態。

文化部自107年起於前瞻基礎建設計畫提出「重建台灣藝術史」，集結中央及地方力量，至今完成購藏重要作品867件、徵集檔案史料95853件、修護8389件重要作品與文物、獲捐贈藝術品近5000件，促成順天美術館藏品歸鄉及許多藝術家後代捐贈藏品、黃土水「甘露水」的重新出土等動人故事。114年起，文化部於公務預算提出4年期「重建台灣藝術史2.0（114－117年）」計畫，114年度編列4.6億，欲找回台灣藝術史及台灣文化認同。

文化部去年獲行政院核定6年（113－118年）「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」，共159.44億元預算，創各期最高。114年度歷史五期共編列32.95億元，優先搶修今年因震災、風災受損或其他嚴重損毀的文化資產外，也將進行強化文化資產防災強度、文化資產資料轉譯及應用、文化資產修復人力的傳承等工作。同時，因應前瞻計畫將於明年7月屆期，文化部也著手提出再造歷史現場2.0，期盼系統性將文資保存帶入城市空間治理。

文化部表示，除預算案外，「國家語言研究發展中心設置條例」草案，也將於下會期送請立法院審議，搭配「國家語言整體方案」，持續落實保存與發展各國家語言。