日本國家旅遊局（JNTO）公布的最新數據顯示，7月訪日遊客中，大陸遊客達到77萬6500人，年增147.8％，躍居日本第一大遊客來源。與此同時，7月中日之間航班量恢復率為80.8％，已超過整體國際航班77.8％的恢復率。

日經新聞報導，日本國家旅遊局21日公佈的數據顯示，7月訪日遊客人數達到329萬2500人，創下了單月歷史新高。連續5個月超過300萬人。受日元貶值等推動，訪日遊客的消費額也在增加。

7月的訪日遊客數超過6月的313萬5600人，連續2個月刷新歷史最高。按國家和地區來看，來自中國大陸的人數最多，達到77萬6500人，年增147.8％。中國大陸躍居第一位是自2022年10月日本在疫情後放寬口岸管理以來首次，來自中國大陸的遊客呈現恢復態勢。

訪日遊客人數從1月到7月累計突破2000萬人次。另一方面，與疫情前的2019年同月相比，來自泰國和馬來西亞的遊客人數減少。原因是中國免除短期停留簽證，赴中國旅行的人氣高漲，對赴日旅遊産生影響。

另據北京商報報導，深藍智庫聯合攜程21日發布的暑期出境遊數據，7月1日至8月20日期間，從北京出發的十大熱門境外目的地國家分別為日本、泰國、美國、韓國、新加坡、馬來西亞、英國、澳洲、法國和義大利。

在匯率下降、航班量恢復等諸多因素之下，日本對北京遊客的吸引力再上一層樓。據航班管家數據，僅從7月的國際航班恢復情況來看，中日之間的周出港航班量位列第一，恢復率為80.8％，已超過整體國際航班77.8％的恢復率。

不僅如此，日元匯率下降引起的「購物潮」也帶動了赴日遊的熱度。根據攜程此前的數據，2024年1至7月，中國大陸遊客通過攜程辦理的赴日旅遊簽證中，單次旅遊簽證佔比51.59％，多次旅遊簽證（3年／5年）佔比48.41％。而在2019年1至7月，中國大陸遊客通過攜程辦理的赴日單次旅遊簽證佔比80.25％，多次旅遊簽證（三年／五年）僅佔比19.75％。

業內人士表示，中國大陸赴日單次旅遊簽證的持有者以旅行團遊客為主，而多次旅遊簽證的持有者以自由行遊客為主。由此也可側面證明，有大量自由行的遊客前往日本消費。