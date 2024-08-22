民眾黨爆發政治獻金風波，黨內仍持續積極查帳；不過現傳出，由於時任競總總幹事黃珊珊被停權仍繼續查帳，備受質疑，因此黨主席柯文哲擬組第三方公正小組全面查帳。民眾黨發言人吳怡萱今（22）日解釋，是全面清查、整理結束後，找第三方公正會計師查核簽證，相關報導誤解第三方公正單位的用意。

時任競總總幹事黃珊珊19日曾表示，內部比對完整後，會循第三方公正單位再確認一次。媒體則報導指出，黃珊珊被停權後還繼續查帳，備受質疑，柯文哲擬組「第三方公正小組」全面查帳，而各方推薦的小組人士，包含民眾黨前秘書長謝立功，以及前民眾黨立委張其祿、陳琬惠，或是專業會計師等。

吳怡萱說，本來現階段就是找當時沒經手財務的人，全面清查、整理，後續財務人員整理結束，會找第三方公正會計師查核簽證，「這3個被點名的人，都沒聽過在第三方查證平台人員名單內」。

吳怡萱說，第三方簽證本來就該有，這是應該要做的，但大家可能誤解了第三方角色，報導稱刻意排除黃珊珊，這完全誤解用意。

吳怡萱說明，黃珊珊領導善後小組，先把現階段的查證工作做完後，同時間也會委請第三方簽證，「不是有沒有黃珊珊的角色，是她做完後給第三方簽證」。

另外，媒體也稱柯文哲曾私下問黃珊珊「外界說妳該辭立委，妳怎麼看」。吳怡萱表示，她從沒聽過這件事，她詢問後也確定沒這件事，所以可能是報導揣測，子虛烏有。

針對查帳記者會已連續多日未開，吳怡萱則說，查帳要很多工時、人力，現在還在逐一查清，過程希望精確、完整，如有更新進度，會隨時對外報告。