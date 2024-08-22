屏東縣議員張振亮去年11月10日遞補任職，不料不到半年，因涉賄選罪二審遭判有期徒刑8月、褫奪公權3年，而後張雖喊冤上訴，但最高法院22日駁回上訴確定，張即日起解職，但因是「預備犯」可能席次不遞補；對此，張稍早表示，對判決沒有意見，但感到委屈，因為他真的沒有賄選，他拿30萬出來是要辦說明會，是對方沒有辦。

張振亮為民進黨籍，是前九如鄉長，2022年投入屏縣議員選舉，結果為第二選區落選頭，直至前議員吳亮慶遭判當選無效後，去年11月10日遞補任職，而他在選舉期間涉嫌買票賄選的官司，一審法官也在去年10月判定無罪。

不料，該案經二審法官審結後大逆轉，改判張振亮有期徒刑8月、褫奪公權3年，當時張振亮聞訊感到錯愕，認為判決不公，會上訴到底。結果最高法院22日駁回上訴確定，張振亮即日起解職。

對此，張振亮稍早表示，他對判決結果沒有意見，但還是感到委屈，因為他真的沒有賄選，他拿30萬出來是為辦說明會，沒想到對方沒有辦不打緊，還被扭曲成「預備賄選」，實在很無奈。

張振亮說，高樹鄉民很少人認識他，所以他才想在19個村辦說明會，但他委託的人告訴他，「地方有壓力不敢辦」。他強調，他真的沒有向第三者買票，他沒有做的事情卻被定罪，很委屈。

屏東縣選委會表示，張振亮即日起解職，至於遞補問題，若以二審判決選罷法第99條第二項預備犯來看，應不符合遞補要件，一切需待收到法院確定判決、相關機關函文後，再確定是否遞補。