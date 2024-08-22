今年5月再婚的汪小菲，最近因和張穎穎的一段舊情又登上熱搜。主因是張蘭轉發葛斯齊直播的一段影片，指稱張穎穎當時提供證據給大S，懷疑兩人聯繫、聯手陷害汪小菲，結果引來張穎穎回嗆種種汪小菲的不是。有網友問她「汪小菲是否真愛孩子？」張穎穎的一段話釣出大S粉絲回應：「又心疼她一次」。

汪小菲現任老婆馬筱梅（Mandy）昨(21日)加入戰局，雖沒指名道姓，但諷刺張穎穎「知三當三」，馬筱梅更澄清自己是去年底才認識汪小菲。對此，張穎穎開嗆Mandy是「皇家兒媳」，有網友問汪小菲是否真如網上說的愛孩子？張穎穎直球說：「屁嘞！愛孩子會一直置孩子媽媽於死地嗎？」

張穎穎飆罵汪小菲不愛小孩。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

張穎穎更指，如果愛小孩就不會讓孩子露面、炒作，會將其身分保護好，避免被外界霸凌。網友見此忍不住說：「哎，雖然我很愛罵你，因為你在我心裡真是不及格，但你這些話又讓我心疼她（大S）一次」，張穎穎回應：「我一碼歸一碼」。另有人笑說：「大S在家看到你們幾個上下亂竄的互撕戲碼，直道是：天道好輪迴，笑死人了」。張穎穎強調：「我說的都是大家都知道的事實，不知道的咱也沒往外蹦，多有分寸啊」。

網友直言看到張穎穎發言心疼大S。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

張穎穎發飆的同時，還有不少網友給她微博「打賞」，讓她傻眼大笑。有網友也讚她這陣子改邪歸正，「太會吵架，關鍵還條條在理，大S這怨屈沒想到被你洗刷了。」她回應：「我嘴巴很毒的，吵架沒輸過」。還有人問她現在這麼氣汪小菲，為何當時會看上他？張穎穎直說：「眼瞎了，母愛氾濫了，覺得要保護沒人疼沒人愛的老狗」。