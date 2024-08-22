1噸月壤有望生產逾50公升水！大陸科學家發布月壤研究新發現。（大陸央視）

1噸月壤有望生產逾50公升水！大陸科學家發布月壤研究新發現。（大陸央視）

大陸央視新聞22日報導，大陸嫦娥五號月壤研究又有新發現——中國科學院寧波材料所、中國科學院物理所等單位組成的科研團隊，經過3年深入研究和反復驗證，發現了一種全新的利用月壤大量生產水的方法，1噸月壤有望生產超過50公升的水，有望為未來月球科研站及太空站的建設提供重要設計依據。

水是建設月球科研站及未來開展月球星際旅行，保障人類生存的關鍵資源，探尋水資源是月球探測的首要任務之一。科學家之前主要關注月球上自然態水資源的分布情況，前期研究結果表明，月壤玻璃、斜長石、橄欖石和輝石等多種月壤礦物中含有少量水，但這些礦物的含水量僅在0.0001％-0.02％之間，極其稀少，難以在月球原位提取利用。因此，研究探測新的月球水資源及其開採策略，無疑是未來探月工程的重點內容。

經過深入研究和反復驗證，科研人員發現，月壤礦物由於太陽風億萬年的輻照，儲存了大量氫。在加熱至高溫後，氫將與礦物中的鐵氧化物發生氧化還原反應，生成單質鐵和大量水。當溫度升高至1000℃以上時，月壤將會熔化，反應生成的水將以水蒸氣的方式釋放出來。

經過多種實驗技術分析，研究團隊確認，1克月壤中大約可以產生51-76毫克水。以此計算，1噸月壤將可以產生約51-76公升水，相當於100多瓶500毫升（cc）的瓶裝水，基本可以滿足50人一天的飲水量。

科研團隊通過對不同月球礦物的進一步研究，還發現月壤鈦鐵礦加熱後，可以同步生成大量單質鐵和水蒸氣氣泡，是名副其實的月球「蓄水池」。

基於多項研究結果，科研團隊提出一種具有可行性的月球水資源原位開採與利用策略——

首先通過凹面鏡或菲涅爾透鏡聚焦太陽光加熱月壤至熔融。加熱過程中，月壤將會與太陽風中注入的氫反應生成水、單質鐵和陶瓷玻璃。

產生的水蒸氣被冷凝為液態水，蒐集並儲存在水箱中，可以滿足月球上人類與各種動植物的飲水需要。

通過電分解水可以產生氧氣和氫氣，氧氣可以供人類呼吸，氫氣可以作為能源使用。

鐵可以用於製造永磁和軟磁材料，為電力電子器件提供原材料，也可用作建築材料。

熔融的月壤也可以用來製作具有榫卯結構的磚塊，用於建造月球基地建築。

專家表示，該策略將為未來月球科研站以及太空站建設提供重要的設計依據，並有望在後續的嫦娥探月任務中發射驗證性設備以完成進一步確認。