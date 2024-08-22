動物行動醫療專車內有2個手術台、手術燈、氣體麻醉機及X光機等設備。（動保處提供）

新北市動保處與台灣大學獸醫系攜手合作，共同推動流浪動物醫學課程，提高流浪動物的醫療照護水平。今年起，台大教授劉以立每周將配備齊全的動物行動醫療車開至中和動物之家，鑑於中和動物之家轉型為新北首座長照園區，在實習課程中讓學生增加長照醫療的經驗，目的是培養更多優秀的獸醫師，累積經驗同時提升流浪動物的健康福祉。

新北市中和動物之家與台大獸醫系教授劉以立長期合作達7年，自2017年流浪動物醫學課程開設以來，累計有378位學生參與其中，並成功幫助數百隻流浪動物進行絕育手術。

在獸醫師的指導下進行實習課程。（動保處提供）

劉以立更協助受傷收容動物進行膝蓋骨異位的復位手術及十字韌帶斷裂的脛骨平台水平矯形術。去年，劉以立發起並設計「動物行動醫療車」，該車內有2個手術台、手術燈、氣體麻醉機及X光機等設備。

劉以立特地考取了大客車駕駛執照，今年起每周親自駕駛動物行動醫療車至中和動物之家，除了提供絕育服務外，也讓學生在實習課程中體驗流浪動物醫療的經驗。

劉以立表示，經過課程學習，學生大都對流浪動物臨床醫學有初步了解，但曾經實際進入到動物收容所工作的學生只有1位，可見動物收容所的獸醫師是個需要愛心且辛苦的工作。

中和動物之家獸醫師黃繼霆表示，協助教學不僅有助於提升台大獸醫系學生的實務技能，還能實現動保處關愛流浪動物的使命。在動物之家的實習課程內容涵蓋流浪動物的保定、診療、疫苗晶片接種及絕育手術等實務操作，讓學生能在實際操作中學習和成長，並且深刻理解流浪動物醫療的現況和挑戰。

動保處表示，透過與學術單位通力合作，不僅有利於流浪動物，也可培養優秀的獸醫師。同時呼籲，社會大眾應共同關心並支持流浪動物的保護工作，並感謝台大獸醫系及所有參與的學生對關懷流浪動物的支持和投入。未來將持續與各界合作，推動更多有利動物福利的計畫和措施，為流浪動物創造更友善的生存環境。