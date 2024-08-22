安提國際資深產品經理陳錦生表示，安提長期深耕於邊緣AI領域，擁有豐富的產業經驗，深入了解客戶需求與行業痛點，結合自身卓越的整合能力，提供有別於傳統x86架構的工業級AI解決方案與客製化服務，開啟邊緣運算多元應用的可能性。

有別於x86架構處理器，ARM架構處理器擁有較低功耗與更低的總體擁有成本(TCO)，已廣泛運用於移動裝置和戶外邊緣運算設備中，隨著邊緣運算與生成式AI需求高漲，對運算能力需求不斷攀升，然而，ARM 處理器內建新AI芯片(NPU)與提升運算效能的更迭速度，往往趕不上終端用戶需求，開發人員需求更靈活彈性與多元的AI方案與系統規格，能兼具部署彈性、效能與成本效益。

鑑於市場需求，安提推出AIB-MR1A-A1 AI推論平台，結合Rockchip八核64位元的ARM處理器RK3588，支援實時視訊分析、8K影像編解碼等繁重AI任務，能同時處理多達32通道與每秒30幀的1080P視訊串流。配備一組PCIe Gen3 x4訊號的M.2 2280 M-Key插槽，支援AI加速卡擴充，釋放高效能AI運算加速與影像處理的卓越能效。安提與DEEPX、Hailo等AI 處理器生態系夥伴合作，提供不同算力的M.2 AI加速卡選項，開發人員無需更換硬體平台，只需更換AI加速卡，如此一來可縮短產品上市時間，並取得更大的設計彈性。無論針對智慧城市或智慧零售等多元邊緣AI應用，都能找到合適的解決方案，滿足邊緣AI應用的多樣需求。