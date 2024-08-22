膳食纖維有助改善便秘，控制血糖、血脂與維持健康體重。營養師表示，想要增加攝取膳食纖維，可以減少精緻澱粉、多元攝取不同蔬果與水果帶皮食用3個方法，尤其是水果連皮吃，能攝取到更多維生素、礦物質，不過，若是柿子則不建議帶皮吃，否則可能引發腹痛、腹瀉，甚至影響鐵質的吸收。

營養師黃品瑄在臉書「營養師品瑄」PO文指出，健康的一般人一天建議攝取25至35克的膳食纖維，膳食纖維不足，不只會導致便秘 ，長期缺乏甚至可能增加許多慢性病的風險，想要增加膳食纖維攝取，可以試試以下3種方法。

■減少精緻澱粉：少吃精緻化的麵條、麵包，多吃纖維質較高的全穀類，例如糙米飯、全麥麵包。

■多元攝取不同蔬果：每種蔬果的膳食纖維種類不同、纖維高低也不同，盡量避免飲食單一，才能攝取到足夠的營養素，建議每日至少吃3份蔬菜和2份水果。

■水果帶皮食用：雖然削了皮的水果口感較佳，但連皮不僅能幫助我們攝取到更多纖維，還能攝取到更多維生素、礦物質喔，也還是要注意有些水果是不建議帶皮吃的，例如柿子。

黃品瑄並表示，膳食纖維又分為水溶性纖維與非水溶性纖維，兩者功效差很多，水溶性纖維能增加飽足感、改善腹瀉問題、吃起來較黏滑，常見食物有菇類、燕麥、胡蘿蔔、海帶、蘋果、柑橘類。非水溶性纖維有助軟化糞便、有助減少腸內壓力、吸附有毒物質，吃起來較脆，常見食物有糙米、地瓜葉、高麗菜、豆類、根莖類、花椰菜。

營養師蔡濰安在粉專「濰濰營養師 認真生活」分享，柿子皮含有鞣酸，如果連皮一起吃，可能引起腹痛、腹瀉，也可能會影響鐵質的吸收，因此，建議吃柿子要削皮。

衛福部國健署在官網指出，膳食纖維有助維持腸道健康、控制血糖及血脂，也有助維持健康體位，民眾只要將三餐中的「精製澱粉」以「全榖及未精製雜糧」如糙米取代，就可增加約7.9公克的膳食纖維，達一天建議攝取量30%，再搭配足夠的蔬果，就能輕鬆達到每日建議量。