輝達的財報不管好壞，都將成為AI和半導體產業的風向球，但反過來，其規模較小的競爭對手以及其主要客戶發布的財報，也可做為預測輝達財報的重要參考。

第二大AI晶片廠超微（AMD）在於7月30日發布的第二季（截至6月29日）營收獲利都超出分析師預期。營收年增9%至58.4億美元，經調整後每股盈餘年增19%至0.69美元。受惠於AI晶片出貨強勁，其資料中心事業營收較去年同期暴增115%，至28億美元，高於市場預估的27.5億美元。超微預估第三季營收為67億美元，亦優於市場預期。執行長蘇姿丰（Lisa Su）在法說會上也給出樂觀的AI晶片需求前景，稱超微看好2024年資料中心GPU營收將超過45億美元，高於我們在4月預估的40億美元。

華爾街投銀Wedbush Securities日前表示，因AI支出熱潮方興未艾，看好輝達將拿出又一個亮眼的成績單。其股票研究資深副總裁Matt Bryson表示，最近輝達股票遭到拋售，主要因為投資人擔心對其AI晶片的需求正在減弱，以及新一代Blackwell系列GPU晶片因設計瑕疵導致出貨可能延遲。但鴻海、美超微Super Micro Computer）等輝達最大的AI晶片客戶都公布了強勁的業績表現。

受惠於AI伺服器帶來的「強勁成長動能」，輝達晶片的主要買家鴻海上季獲利成長6%。AI伺服器大廠美超微上季獲利雖然不如市場預期，但營收較去年同期大幅成長143.6%、季增37.9%，至53.1億美元，大致符合市場預期的53.2億美元。

輝達在5月下旬發布2025會計年度第一季（截至4月28日）財報，營收年增262%、季增18%，達到260億美元，再創歷史新高。經調整後每股盈餘年增461%至6.12美元，優於市場預期。作為輝達的金雞母，其資料中心第一財季營收年增427%、季增23%，為226億美元，超越市場預期，並再創新高。

「AI晶片龍頭」輝達預期2025會計年度第二財季營收年增107%、季增23.9%，為280億美元；預估GAAP和非GAAP毛利率分別為74.8%和75.5%。相較之下，其2024年度同期營收為135.1億美元，GAAP和非GAAP毛利率分別為70.1%和71.2%。

當時黃仁勳在法說會上表示，輝達下一代名為Blackwell架構的AI GPU將帶動公司加速成長，「今年我們將看到Blackwell帶來大量的營收，今年第四季就能看到此款新晶片用於資料中心」。他並表示，新的工業革命已經展開，企業和國家都將與輝達合作，把上兆美元的傳統資料中心轉向加速運算系統，並打造新式的資料中心，就像是打造AI工廠來生產新的大宗商品：AI。

Wedbush仍給予輝達「買進」評級，稱輝達季報將再度擊敗市場預期並獲得上修。

匯豐銀行分析師Frank Lee周三則將輝達目標價從135美元上修至145美元，並維持「買進」評級，稱受惠於強勁的AI GPU需求，輝達股價可望持續走強，而「任何產品路線圖延遲對其獲利影響都將有限」，「AI超大規模的資本支出趨勢以及潛在的AI需求，在2025年都將完好無損」。匯豐預估輝達第二財季營收達到300億美元，超出輝達自己預估的280億美元和市場預估的286億美元。

周三輝達股價上漲0.98%，收在128.50美元。