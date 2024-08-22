永續發展為國際關注議題，也對整體環境及社會具有相當重要性，為展現落實永續發展的決心，新北住都中心今（22）日發布第2本永續報告書，並領先全國行政法人將ESG精神融入業務推廣及營運管理，透過第三方查證，確保數據與內容的真實性及透明度。

住都中心表示，在環境保護方面，致力於減廢減碳、推廣綠建築、無障礙建築及提高建築物節能效益，持續與與智慧物業管理平台合作，社宅住戶可透過數位載具完成720度線上看房、即時電子簽約、帳單繳費及線上修繕管理等服務，大幅減少紙本文件使用，促進節能減碳。

另從關注社宅居民需求，提供符合通用設計、安全及高可及性公共設施，以及針對政府列管海砂屋或結構安全有疑慮建物，中心優先輔導都更，透過法令宣導、成立更新會、媒合專業廠商等方式，推動社區重建達成防災、減災目標等方向，肩負起社會責任。

中心試辦也多元居住型態計畫，如土城員和社宅「青年共居」及新店央北社宅「跨世代共居」，並舉辦社區培力課程、創作工作坊等活動，凝聚社區意識，建立緊密的鄰里連結。

此外，住都中心在治理層面，於2023年與台灣建築醫學學會、台灣建築中心等多個專業機構成立「新北社宅家聯盟」提供全生命周期營運管理的專業諮詢，促進社宅服務大躍進。

住都中心董事長陳純敬表示，中心持續精進ESG、優化營運策略，與社宅居民及多方供應商合作；同時，亦將透過都市更新強化城市公共設施、提升災害預防能力，為市民提供更高品質的居住環境。