大陸女星劉亦菲空靈且清新脫俗的氣質，加上絕美古裝扮相讓她被封為「神仙姐姐」，而先前她再度憑藉新劇《玫瑰的故事》人氣更上一層樓。近期她受邀登上了時尚雜誌《VOGUE》九月號封面，在日前釋出的預告照中，性感又氣勢十足的造型，讓她又衝上微博熱搜。

在《VOGUE》雜誌釋出的第一波預告照中，可見劉亦菲將頭髮全部往後梳，穿著黑色大一群身包緊緊，眼神堅定且霸氣，而照片以黑白照風格做呈現，顯得高級感十足。接著另一張照片風格不大相同，這次劉亦菲換上白色刺繡珠珠禮服，而值得注意的是，她背面近乎全裸，僅用一條線支撐，且側身面對鏡頭的她，胸型也若隱若現。

照片曝光後，讓許多粉絲看了紛紛直呼「神仙姐姐時尚表現力絕了魅力四射」、「辣得好高級」、「這就是巨星氣場」、「這兩件衣服的設計感和質感我都超愛的，跟神仙姐姐就是絕配」、「很喜歡這個白色的設計這麼驚豔的封面，滿滿的時尚潮流的高級感」、「不愧是神仙姊姊時尚感滿滿」。

劉亦菲每每推出新作總能創造話題。（圖/翻攝自微博）

其實劉亦菲每每推出新作總能創造話題，而擁有超高人氣以及絕美神顏的她，更手握多項精品代言，包括路易威登（Louis Vuitton）、珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）等。