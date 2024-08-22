總統賴清德的「台南幫」接連出事，包括行政院前發言人陳宗彥的再起訴、前交通部長李孟諺爆婚外情下台，再到民進黨立委林宜瑾疑因詐領助理費被搜索。資深媒體人黃暐瀚認為，此事不用放大解讀到賴清德威信崩壞的程度，並從政治面跟司法面解讀，直言「政治上不好看，司法上有加分」。

林宜瑾昨（21）日因遭檢舉涉嫌詐領助理費，被南檢搜索立委辦公室和台南服務處，並在訊後以100萬元交保。針對陳宗彥、李孟諺以及林宜瑾3位「賴清德嫡系」一一出事，黃暐瀚今在臉書指出，這一連串的事件可以就政治面跟司法面去解讀。

黃暐瀚首先提到，若從政治面來看，「有人在鬥賴清德」是最主流的說法，不想讓賴清德一人獨大、賴系獨大，所以從內部破壞，出手制衡；黃暐瀚認為，賴清德連續3位嫡系子弟兵出事，要說其黨內威信不受影響是騙人的，但不用放大解讀到威信崩壞的程度，因賴清德目前是主席、是總統，下面的子弟兵出狀況，還不至於實質影響領導權威。

若就司法面而言，黃暐瀚說先前押鄭文燦，一堆人說是打擊異己，現在辦林宜瑾，難道是拿刀插自己大腿嗎？幾件案子辦下來，反而更證明檢調無顧忌、無上限、誰犯事就辦誰，不受「總統指揮」，對於民眾看待檢調的獨立性，反而是加分的。