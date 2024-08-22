台北市最近一期、今年5月的實價登錄交易件數1215件，較4月增幅29.39％，交易總額321.31億元比去年同期增幅達49.39％，另外住宅價格指數127.79，較4月上升0.94％，其中南港區的交易量是北市增幅最多，較4月增長119.23％；台北市地政局分析，觀察北市的大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。

台北市地政局今（22）日釋出地產交易報告，以交易量及總額分析，今年5月實價登錄量價動態，北市交易量共1215件，較4月939件增加276件，增幅29.39％，較前一年同期884件，增幅37.44％；交易總額為321.31億元，較4月252.45億元增加68.86億元，增幅27.28％，較前一年同期215.08億元，增幅49.39％。

各行政區5月交易量皆增加，增幅最大前三名分別為南港區、中正區、信義區，較4月分別增加119.23％、60.00％、35.80％。

另外各行政區交易總額依序由中山區48.96億元、大安區45.61億元及內湖區40.84億元位居前3名；總額最少為大同區，僅11.08億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.41倍，交易總額增幅最大為信義區，較4月增加56.01％。

另外以住宅價格指數分析，今年5月北市住宅價格指數127.79，較4月126.60上升0.94％，較前一年同期115.36上升10.77％；標準住宅總價2,024萬元，標準住宅單價每坪64.47萬元。

大樓住宅價格指數135.58，較4月134.15上升1.07％；公寓住宅價格指數118.68，較4月117.81上升0.74％；小宅住宅價格指數125.55，較4月122.59上升2.41％。