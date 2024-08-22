電影名導賈樟柯最新劇情片新作《風流一代》勢如破竹，以唯一華語片之姿入圍今年第77屆坎城影展正式競賽單元，北美及法國將於2025年1月3日上映，台灣則將由佳映娛樂代理發行。《風流一代》講述一群70年代末至80年代初的年輕人，如何在改革開放中打破體制和傳統。

片中大量運用林強創作的電子音樂及當代流行歌曲，刻劃故事主人翁大陸北方小城情人的分離愛戀，及上世紀一代人的進取精神。賈樟柯導演御用女主角趙濤在片中再次交出令人折服的演技，在片中橫跨21年，造型多變。8月20日多倫多國際電影節宣佈今年將頒予女主角趙濤「特別貢獻獎」，趙濤更是史上獲得此殊榮的首位大陸女性電影人。

多倫多電影節評價趙濤的演出： 「趙濤通過她主要作品《三峽好人》、《山河故人》等經典影片征服了世界各地的觀眾。今年她重返多倫多電影節參加《風流一代》北美首映，在這部電影中，趙濤以強有力的表演飾演了主人公巧巧。此前該獎項的獲得者包括香港演員劉德華、 葛萊美獎終身成就獎獲得者迪翁沃里克。」

「特別貢獻獎」是多倫多電影節旨在表彰電影事業的傑出貢獻者及成就的特別致敬獎。 今年致敬獎項的其他得主包括：演員艾美亞當斯、凱特布蘭琪、賈雷爾杰羅姆、導演大衛柯能堡、麥克李等人。本屆多倫多致敬獎項榮譽主席為加拿大韓裔演員吳珊卓，頒獎典禮將於9月8日舉辦。

《風流一代》台灣院線上映將由跟賈樟柯導演合作多年的佳映娛樂主理，佳映娛樂自2015年起發行過的賈樟柯導演作品有《天注定》、《山河故人》、《江湖兒女》、《一直游到海水變藍》、華特沙勒斯導演的紀錄片《汾陽小子賈樟柯》等；更於2020年策劃了「寧靜的長河：2020賈樟柯原鄉影展」，除上述作品重映外，更加入《小武》經典數位修復版，讓台灣新一代觀眾理解賈樟柯導演的創作脈絡。