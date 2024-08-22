東科-KY將於明天公布第二季財報，第一季營收、毛利率、獲利均繳出不錯成績，單季營收為27.63億元，年增36.9％，營業毛利率為15.7％，稅後淨利1.85億元，年增1.7倍，創歷史同期新高，每股盈餘2.52元。第二季營收30.71億元，季增11％、年增21％，獲利有望優於第一季，上半年挑戰一個資本額。
進入傳統旺季，7月營收11.32億元，年增38.53％，前7月營收69.66億元，年增29.81％，第三季營收有望達到高峰。股價近期持續向上推升，今天來到149.5元，再次創下史上新高。
東科-KY(5225)7月營收及前7月營收均創歷年同期次高，在旺季持續暢旺下，法人估計8月仍將穩定的成長，今年營運展望持續正向樂觀。公司預計8月27日召開法說會。
東科-KY將於明天公布第二季財報，第一季營收、毛利率、獲利均繳出不錯成績，單季營收為27.63億元，年增36.9％，營業毛利率為15.7％，稅後淨利1.85億元，年增1.7倍，創歷史同期新高，每股盈餘2.52元。第二季營收30.71億元，季增11％、年增21％，獲利有望優於第一季，上半年挑戰一個資本額。
進入傳統旺季，7月營收11.32億元，年增38.53％，前7月營收69.66億元，年增29.81％，第三季營收有望達到高峰。股價近期持續向上推升，今天來到149.5元，再次創下史上新高。
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