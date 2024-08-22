開學季即將到來，網路資安解決方案廠商趨勢科技指出開學季4大網路陷阱，提醒家長與學生小心詐騙上門。趨勢科技同時推出「迎戰開學季 限時4折」活動，凡於8月22日上午10點至8月26日上午10點期間內新購PC-cillin 2024雲端版三年一台下載版，即可享4折優惠價格1190元（原價2970元）。

關於開學相關的網路陷阱，趨勢科技分享4個常見的情境：

1.租屋詐騙：精美物件恐造假，「事先匯款、優先看房」請當心！

詐騙集團會在租屋社團中放上精美照片，並附上LINE帳號吸引民眾主動聯繫，甚至要求事先匯款以安排優先看房，以及提供個人身分證件或匯款資料以確保看房權益。趨勢科技提醒，年輕學子可以透過以圖搜圖功能初步判別是否為詐騙，也切勿在實際看房前提供個人資料或線上匯款，以避免落入假房東的詐騙陷阱。

2.打工詐騙：「輕鬆賺」不合常理，不明職缺勿當真！

看準學生族群想利用課餘時間安排學期打工以賺取額外的生活費需求，不肖分子利用學生可投入的心力與時間有限的特點，以打字員、po文小幫手、網路商城刷評論等輕鬆的線上職缺作為話術，並事先要求提供存摺影本以供日後薪水轉帳等理由騙取學生的個資與錢財。趨勢科技建議，學生若欲找學期工讀，最好透過知名的求職平台並查證求職單位是否合法立案，絕不透過非官方管道提供身分證件、存摺影本等重要個資以避免個資外洩。同時，透過PC-cillin 2024也可以主動監測銀行帳號、信用卡、手機等重要個資是否洩露到暗網。

3.網購詐騙：迎接開學購物潮，遇見網路廣告務必三思後行！

在開學前夕，家長或學生常有新購如3C設備、文具、書籍等學習工具或生活用品的需求，詐騙集團可能利用一頁式廣告佈下的陷阱，藉以騙取個資、盜刷信用卡或安排送出假貨以獲取報酬。趨勢科技建議民眾應善用如PC-cillin的資安工具來即時主動阻擋來自網路廣告、社群等的詐騙網址或惡意連結，把關消費者的個資與錢財。

4.遊戲詐騙：「低價虛寶」藏風險，儲值交易要認明官網！

網路遊戲一直都是學生課餘互動、放鬆的活動之一。根據刑事警察局113年第一季統計，詐騙集團常使用「APP Store卡」、「MyCard」及「GASH卡」等遊戲點數卡進行詐騙註一。根據趨勢科技觀察，詐騙集團可能會在遊戲論壇或社群平台上以低價販售遊戲帳號或點數卡序號等，再藉機引導買家到假冒的遊戲交易平台或要求買家轉帳匯款。趨勢科技提醒遊戲玩家購買寶物或儲值遊戲卡點數時務必認明官方網站，勿輕易相信遊戲論壇或社群平台上不明玩家提出的低價優惠銷售、點進任何可疑的連結。