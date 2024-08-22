即將邁入第40年的全球華人籃球邀請賽，將於今年11月6日回到馬來西亞吉隆坡舉辦，身為東道主的馬來西亞籃球總會秘書長陳其賢表示，除了報名球隊眾多，今年更把場地集中在沙登農業博覽館會展中心，「我們打造出一個溫馨充滿活力的社交平台，大家可以聚在一起打球且交流。」

全球華人籃球邀請賽總會會長葉振東，22日在記者會上表示，「這個華人籃球賽原本屬於1980年洛杉磯創辦的美國中華運動會其中一個項目，直到1985才開始獨自舉辦，最多的一屆曾有350隊參加。」比賽將分16組，涵蓋從35歲以上到75歲以上不同年齡階段。

陳其賢表示，這是馬來西亞第4次舉辦全球華人籃球賽，前次在2017年舉辦時，是他第一次負責主辦，有了前次經驗，他相信今年馬來西亞會辦得更好，「我們特地找了可有8面球場的場地，讓大家不只切磋，也可見見老朋友，然後也把關方酒店設在市區，讓大家可以一邊打球、一邊觀光。」

先前曾飛往洛杉磯參加過全球華人籃球賽的台啤顧問閻家驊表示，「其實之前台北市也想過舉辦全球華人籃球賽，卻因經費資源有限，後來並未辦成，反而是去桃園辦過一屆，這比賽完全就是以球會友，場上輸贏並非那麼重要。」

同樣擁有比賽經歷的「籃球博士」鄭志龍開玩笑表示，他以前也有打過全球華人籃球賽，「只是我一上場，感覺大家都想要找我報仇，害我都不太敢繼續報名，不過我現在卻很想參加，如果有任何球隊想要簽我去打的話，麻煩趕緊跟我經紀人聯絡。」