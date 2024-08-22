柯文哲政治獻金有來自上海、港澳？ 民眾黨回應了

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，如今再爆出部分政治獻金捐款來自日本、上海、港澳，遭質疑恐違反《政治獻金法》。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，初步查證後，確定捐款人都有中華民國國籍。

吳怡萱說，只要有中華民國國籍、年滿20歲，不管人在哪都可捐款；他們初步查證，確定捐款人都有中華民國身分證，就可以捐，後續也會重新盤點，看是否有人沒有身分證，但目前看下來都有。

另外，有媒體指出黨部財務長梁秀菊內控嚴格，但梁於選戰時被排除在外，改為木可負責人李文娟核銷經費。吳怡萱說，民眾黨去年4歲，小黨第一次面對總統大選級的選戰，當然不只是競總作業，也包含黨務系統要進行，所以財務長本來負責的就是黨務系統。

吳怡萱說，業務繁重就該分工，這很合理，不代表梁不參與，她還是有協助總統大選中組織、地方黨部的財務運作，「不要擴大解讀成財務長很嚴格才不讓她進來，這是沒有的事情」。

至於柯文哲妻子陳佩琪發文稱，近期曾看房以作為辦公室，主要是沿黨部周圍地段在看。對此，吳怡萱回應「家務事我們無法代答」，她說，看房是個人人生規劃，外界無法置喙，現在房價本來就很高，隨便都上千萬，此為個人人生規劃，黨部無法回答。