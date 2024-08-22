凱達格蘭論壇」在昨日舉行，外交部長林佳龍表示，未來的全球化將以「安全」為前提，「經濟合作」是台灣應對共同安全挑戰的重要支撐，台灣將持續貢獻自身經驗，輸出知識、服務與智慧解決方案，達成「固邦」並且「榮邦」的目標，台灣引以為傲的 AI 技術、半導體和晶片產業，將成為台灣與國際社會交流和深化關係的機會。

林佳龍感謝日本前首相野田佳彥、斯洛伐克前總理黑格爾及美國前駐聯合國常任代表海莉等政治領袖出席、發表專題演講，以及各國國會議員、專家學者共同參與，並表達對於台灣的經濟安全、經濟韌性、台海和平、支持台灣參與國際社會的關注。

林佳龍表示，21世紀以來，印太地區逐漸成為全球政經中心，並在近年來成為全球戰略熱區，台灣位居該區域戰略樞紐，在全球安全與繁榮中扮演不可或缺的角色。他強調，台灣願意並且必須有更多積極作為，以持續維護區域的和平穩定，同時拓展並深化與利害相關各方的夥伴關係。

林佳龍也說，當前世界處於極度不確定的時代，全球共同經歷了疫情的衝擊，威權政治逐步擴張，俄烏戰爭與中東地區的衝突破壞了全球安全穩定與世界經濟秩序。在這樣的背景下，和平並非理所當然，它需要民主同盟夥伴共同堅定守護。

林佳龍提到，台灣作為民主同盟夥伴的一分子，將持續推進與民主國家的關係。自他上任以來，已在民主 (Democracy)、和平 (Peace)、繁榮 (Prosperity) DPP 三大支柱的基礎上，提出「價值外交」、「同盟外交」及「經貿外交」的總合外交策略，期望運用台灣的經濟和科技優勢來促進友邦與理念相近國家的繁榮。

林佳龍說，凱達格蘭論壇上，多位學者強調「經濟戰略」的重要性，指出「晶片外交」是台灣深化與友邦關係的關鍵途徑，台灣引以為傲的 AI 技術、半導體和晶片產業，將成為台灣與國際社會交流和深化關係的機會。

林佳龍認為，「經濟合作」是台灣應對共同安全挑戰的重要支撐，台灣將持續貢獻自身經驗，輸出知識、服務與智慧解決方案，達成「固邦」並且「榮邦」的目標。他也強調，未來的全球化將以「安全」為前提，台灣是世界的台灣，在經貿與半導體的優勢之外，台灣的安全與世界及印太地區的和平穩定密切相關。台灣有責任與決心堅守對民主的承諾，並與民主夥伴團結一致，共同遏止威權主義的侵略行為與挑戰，攜手確保安全的未來。