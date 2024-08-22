前陣子爆出多起台灣人被柬埔寨的犯罪團伙以高薪和免費住房為誘餌，騙去當地工作。然而，受害者過去之後，不僅淪為詐騙集團幫凶，甚至慘遭囚禁和虐待，引發社會關注。類似事件不僅發生在台灣，日本也有年輕人被「高收入、超簡單工作」等標語吸引，而趕赴柬埔寨，最後也有相同下場。

綜合日媒報導，日本有12名年輕人因輕信社交平台上「高收入、超簡單工作」等標語，而被騙至柬埔寨。後來這12名年輕人陸續在8月3日、7日因疑似涉嫌參與詐騙活動，被當地東南部巴韋市當局留置。而當地警察正在搜索將這12名被騙入柬埔寨，目前正在逃亡的其他日本人行蹤。

12名日本人疑捲入柬埔寨打工詐騙。（影片來源／ANNnewsCH）

報導指出，柬埔寨近年來頻繁發生詐騙集團透過社交平台等管道，誘騙他人前往海外從事所謂「待遇優越的工作。」然而，當受害者抵達當地後，不僅沒有得到好工作，甚至連護照和手機等物品都遭人沒收，更被迫參與詐欺活動。

在柬埔寨，透過社群平台以打工度假為名由，招募人加入特殊詐欺集團的情況屢見不鮮。而這類情況不僅限於柬埔寨。在如緬甸和寮國等擁有賭場的國家，也同樣存在國際犯罪集團問題。