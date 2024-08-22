台灣大持續擴大5G AIoT生態系，結合5G、AI和大數據分析，串聯台灣大「智慧物聯網管理平台」，拓展垂直應用生態圈，去年到今年光是IoT用戶就增加55%，營收更是成長達60%，其中，單看車用領域幅度更是衝上85%。台灣大積極落實Telco+Tech策略，運用電信科技、5G、大數據與千萬級用戶營運經驗，以網路佈建、平台建置和創新應用三大優勢，拓展車聯網、智慧三表與監控、智慧零售三大5G AIoT領域應用。

談到台灣大在AI IoT的企業客戶規劃來看，朱曉幸認為，目前發展得5G AIoT生態系只能算是初期，未來會持續有更多數據、AI應用再陸續加進來，「其實業界大家還是在摸索AI可以幫忙做甚麼」，台灣大也和很多業者進行討論，AI可以扮演甚麼角色來幫助企業。她進一步分享指出，其實面對AI大趨勢，企業是有「AI焦慮」，憂心跟不上下一波成長曲線，這時候台灣大的ICT就可以扮演助攻的角色。目前看到比較確定的應用區塊包括客服體系、公司的內部系統/章程、能源管理以及資訊安全等，在企業端都是很受到重視的。

談到企業對AI的運用，朱曉幸認為，首先會出現在成本降低，一般被企業率先感受到得勢必是從成本樽節開始，長期則是新營收創造。她進一步分析，企業開始導入AI後，一旦成功降低營運成本，AI的優點就會被企業所感受到。至於新營收創造，則需要較長時間發酵，就是需要一個「破口」、或是一個「拐點」，一旦到達甜蜜點，就會在經濟模式中帶來新一波成長曲線，提升的幅度會又大又快。她也舉例說，企業導入AI就向消費者用5G狀況類似，「講了再多都沒用，一定要體驗過才可以感受」!

所謂的AI焦慮，研調機構Gartner就曾指出，2026年有超過八成的企業會在營運環節中部署生成式AI，也就造成在AI技術大爆發下，對很多企業造成衝擊，進而產生AI焦慮。