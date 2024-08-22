異國美食隨出國潮帶動下，聲量逐漸攀升，其中日本料理一直最受台灣人青睞，日料店看準風潮可謂新品連環發，像是將松葉蟹入料且壓低售價，更吸引人光顧；迴轉壽司店則打造日系甜點，為忙碌現代人提供療癒選項。

金子半之助一向以華麗豪邁又超值的天丼料理聞名，來台後就火速創下銷售破百萬碗的紀錄，日本研發團隊此次為台灣市場量身打造原汁原味的新創料理，於全台門市推出創意新品－「海老月見豚天丼」及「月見豚天丼」，兩片巨大鹹香入味的薄嫩豚肉排，達到視覺與味覺的雙重滿足。此外，品牌更精進在天婦羅技藝的提升，於台北新光三越A8店限定發表三款日本天婦羅定食新品系列－「特上海鮮天婦羅定食」、「海老天婦羅定食」以及「香香雞天婦羅定食」，要讓饕客享受日本天婦羅「旨味凝縮」的絕美藝術；另加碼首度推創新特選單品系列－「明太子洋芋沙拉」、「海膽魚卵茶碗蒸」、「金子秘汁煎嫩牛」以及「京都宇治抹茶布丁」，多項和洋風格的華麗特色單品，十分精緻，部分特選單品可享優惠加購價。

金子半之助新光三越A8限定特選單品，包括明太子洋芋沙拉、海膽魚卵茶碗蒸、金子秘汁煎嫩牛、京都宇治抹茶布丁。（朱世凱攝）

過去金子半之助開賣松葉蟹入料的品項，價位多高於500、逼近600元，這次台北新光三越A8限定新品系列－「特上海鮮天婦羅定食」，除了可以品嚐到高檔的松葉蟹、生食級干貝、鱚魚外還有海苔、青龍、蓮藕、小蕃茄、紅薑及半熟玉子，9種精選海陸食材搭配數款日式前菜一次滿足，售價僅499元；「海老天婦羅定食」及「香香雞天婦羅定食」，則是分別以經典鳳尾蝦及香香炸雞為主食，海與陸結合搭配新鮮野菜天婦羅與數款日式前菜，薄透酥鬆的麵衣包覆新鮮原味的特選食材，多層次吃法與細膩的味蕾變化，親民價格分別只要399元及369元。

8月22日至9月15日再祭出「月見套餐」優惠甜甜價，「月見豚天丼」售價299 ＋ 89元（套餐四選二）優惠組合價349 元（原價388元）；「海老月見豚天丼」 售價369 ＋ 89元（套餐四選二）優惠組合價428元（原價458元）。

爭鮮餐飲集團聯名SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專賣店，推出「草莓生乳紅豆銅鑼燒」、「 菠蘿泡芙-法芙娜巧克力風味」。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

爭鮮餐飲集團定期推出新品，此次跨界與「SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專賣店」聯手，推出獨家風味甜點 「草莓生乳紅豆銅鑼燒」，即日起至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、MAGiC TOUCH皆可購買。另外，MAGiC TOUCH獨家販售「菠蘿泡芙－法芙娜巧克力風味」，限量上市。

為歡慶爭鮮首度與嵜本 SAKImoto Bakery獨家聯名，即日起至9月30日期間，在SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專賣店掃描立牌 QR Code，進入兌換頁面並憑活動截圖到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS 門市消費發票金額滿 200 元，免費贈送「北海道厚鮮干貝」1份 ；至MAGiC TOUCH 門市消費則可兌換「海鮮茶碗蒸」1份。