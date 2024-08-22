共同社22日報導，圍繞9月中旬的日本自民黨總裁選舉，支持高市早苗的日本議員山田宏透露，日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗（63歲）對成為總裁候選人所需的20名推薦人一事已有眉目，21日開始協調擬下週宣布參選。

高市21日晚間在東京與保守派議員召開會議。會後山田和眾議員石川昭政向媒體稱：「（高市表示）將朝著建設強有力的日本列島這一目的而繼續努力。她展現了非常希望一起戰鬥的堅定決心。」

這將是繼2021年自民黨總裁選舉後，高市早苗的第二次參選。上次總裁選舉中，高市在已故前首相安倍晉三的支持下出馬。雖然在參選的4人中排在第三位，但獲得的國會議員票超過了此次也有意參選的數位大臣河野太郎（61歲）。

高市從去年起就表現出有意參加總裁選舉，但由於失去了安倍這一支持後盾，加上其支持群體與已宣布參選的前經濟安保相小林鷹之（49歲）重疊，因此確保推薦人的工作曾進展艱難。

高市1993年首次當選日本眾議員，目前是第九任期，曾擔任自民黨政調會長、總務相等職。