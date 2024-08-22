國軍年度「海空精準彈藥射擊」進入第3天，但是已在東部海域「南北徘徊」長達半個月以上的大陸電偵艦「天權星號」又現蹤，導致清晨空軍F-16戰機原要射擊AIM-120先進中程空對空飛彈突然取消，後續的陸射雄三、海巡雄二對艦飛彈射擊也相繼喊停。

國軍年度「海空精準彈藥射擊」，今天預計要進行科目為空軍F-16戰機發射AIM-120先進空對空中程飛彈、IDF戰機射擊天劍二型飛彈;以及海軍富江艦射擊艦射型劍二飛彈、海巡八里艦射擊雄二飛彈、以及海鋒大隊射擊雄三飛彈。

但是清晨由IDF戰機及富江軍艦射擊結束後，卻發現大陸電偵艦「天權星號」在管制區域外圍活動，同時美國軍機也現蹤。

由於美方對於我方射擊AIM-120先進中程空對空飛彈，與射擊愛國者飛彈一樣管制嚴密，均相當在意是否電子參數會遭到蒐集，因此解放軍電偵艦一出現，疑似就立刻喊停。目前這款飛彈在國內僅在2021年5月12日在台灣東部空域試射過一次。

相對的，我方雄三飛彈也仍屬於機敏飛彈之一，因此我方也擔憂電子參數會外洩，所以也同樣喊停。

AIM-120中程空對空飛彈，具備有全天候、超視距和射後不理的接戰能力，其主動雷達可導引彈體進行攔截，能讓飛行員同時瞄準多個目標，並發射數枚飛彈後進行脫離戰場動作。

AIM-120飛彈長度為3.66公尺，發射重量150.75公斤，直徑：17.78公分，翼展：52.58公分射程，採用中途慣性導引和終端主動雷達，配帶爆炸破片彈頭，是ＡＩＭ─７麻雀飛彈的提昇彈種，但較麻雀飛彈速度快、體積更小、重量更輕，每枚售價約一千一百萬台幣，由於這種飛彈極具攻擊性，美軍還一度要求我方將採購的飛彈「寄放」在關島。直到其他國家陸續獲得後，才解禁運回台灣，顯見其機敏與重要性。