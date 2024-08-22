一名40多歲男性糖尿病患者血糖忽高忽低，甚至出現頭暈症狀，竟然是劇烈運動引起。（書田診所提供）

運動量劇烈變動也可能導致血糖問題！一名40多歲男性糖尿病患者，長期以胰島素控制血糖，但近日到門診檢驗，血糖數值卻忽高忽低，還出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀。醫師詢問後才得知，該男子平常很少運動，但驗血前幾天想起醫師叮嚀他要運動，便每天做中強度運動1～1.5小時，運動量突然增加造成胰島素阻抗變動，進而影響胰島素劑量需求。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，該男子先前到門診檢驗，血糖及胰島素阻抗指數都嚴重超標，便提醒他要控制飲食及運動，並調整胰島素劑量。沒想到男子隔段時間回診後，血糖變化大，還出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀，測出空腹血糖68mg／dl（控制目標值80～130）、餐後血糖108 mg／dl控制目標值80～200），胰島素阻抗指數1.6（正常值小於1.5）。

醫師問診後發現，男子是因為每日運動量劇增，導致胰島素阻抗波動，血糖因此忽高忽低。醫師建議他每日規律定量運動，不應突然增加運動量，與醫師討論調整胰島素劑量，之後再檢驗顯示達到血糖控制目標值。

何一成說明，胰島素阻抗是指人體細胞對胰島素敏感性降低，胰島素阻抗越高，血液中葡萄糖會無法順利進入細胞，因此身體需要更多胰島素來協助血糖代謝，但若胰島素不足，就會使得血糖濃度升高。

何一成解釋，運動則會使胰島素阻抗降低，進入細胞的血糖增加，當血液中胰島素濃度不變，血糖就會降低。運動量大，改善胰島素阻抗就多，運動量少，改善胰島素阻抗就少，因此當運動量突然劇烈變動，也會使得血糖變動幅度變大。

要改善胰島素阻抗，需要從飲食及運動雙管齊下。何一成說明，飲食方面應避免攝入過量碳水化合物，減少脂肪、糖、紅肉攝取，並吃足量的蔬菜、水果、全穀物；運動方面可以進行阻力運動和有氧運動，如伏地挺身、啞鈴、游泳、快步走、跳繩等，規律從事中等強度運動，若要增加運動量，需循序漸進，避免劇烈變動。

何一成提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳，會對身體造成傷害，且可能誘發多種慢性併發症。應循序漸進調整飲食及運動，並與醫師密切配合、積極追蹤，血糖才能穩定達到控制目標值。