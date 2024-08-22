民眾黨主席柯文哲蠟燭兩頭燒，名嘴李正皓今（22日）爆料，柯文哲3年前曾親自召開、親自簽名、親自裁示2場北士科土地案，他並稱，關鍵會議紀錄公開後，北士科案成為最有可能定罪柯文哲圖利罪的超級大案。民眾黨發言人吳怡萱對此表示，名嘴汙名化所有市府開的會議，只要是市府開的會議，都被說成關鍵會議，殊不知這些都是正常的例行會議；她痛批，李沒證據就捕風捉影，市府以後還要怎麼做事？

李正皓表示，柯文哲是個膽子小的人，習慣做壞事時都會為自己設下一道又一道的防火牆。政治獻金案的防火牆由外到內分別是端木正、李文娟、李文忠、黃珊珊；京華城案的防火牆由外到內則是應曉薇、彭振聲、都委會，只要一個防火牆沒有倒，火就不會燒到柯文哲身上。

李正皓說，但柯文哲在北士科案犯了大錯，沒有為自己設下防火牆。柯文哲在2021年3月3日親自主持的會議中，裁示把土地一拆三，分成T16、17、18三筆、並且把原本僅限生技醫療相關廠商才能投標的規定改成「不限產業類別」，讓新光人壽獲得了參與投票的入場券。

李正皓進一步表示，柯文哲在2021年4月19日親自主持的會議中，進一步裁示T16投標前需要附上「投資計畫書」，T17、18則免附投資計畫書，讓新光人壽標到土地後的土地使用不受投資計畫書的限制。

他說，這兩場會議都是柯文哲「親自召開」、「親自簽名」、「親自裁示」，沒有議員陳情、沒有副市長當PM、沒有都委會審查意見可以賴。

李正皓認為，北士科案在這兩份關鍵會議紀錄被公開後正式超車京華城案，成為最有可能定罪柯文哲圖利罪的一個超級大案。

對此，吳怡萱說，現在政論、媒體人、名嘴都汙名化所有市府開的會議，只要是市府開的會議，都被說成關鍵會議、神秘會議，殊不知這些會議都是非常正常的例行會議。

吳怡萱批，李正皓完全沒證據就捕風捉影，把會議貼上圖利標籤，以後誰敢主持會議？誰敢進行招商會議？如果政論媒體人隨便批評、造謠，把會議當成八卦、茶餘飯後討論的話題，市府以後還要怎麼做事？