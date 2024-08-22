美國民主黨全國代表大會

當來自全美各地數以千計民主黨人在芝加哥聯合中心參加全國代表大會第二天的活動時，身為總統候選人的副總統賀錦麗正以遠距方式，從密爾瓦基（Milwaukee）的一場大型競選造勢集會上發表談話。

為什麼賀錦麗會選擇在密爾瓦基，而不是在僅有一州之隔的 2024 年黨內最大盛會上亮相？《商業內幕》（Business Insider）網22日指出，雖然賀錦麗大可以在整場全代會期間，都留在芝加哥，但她和競選副手明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）正在努力爭取在 11 月大選中贏得威斯康辛州。

在民主黨全國代表大會的慶祝活動中，這種戰術行動很容易遭忽視。但它反映出民主黨仍受2016年的困擾。當時前國務卿希拉蕊身為民主黨總統候選人，但並未在威斯康辛州從事競選活動，結果以些微差距，輸給共和黨候選人川普，而這也正是為什麼賀錦麗在密爾沃基的集會如此重要。

Hillary Clinton never campaigned in swing-state Wisconsin in 2016. Kamala Harris isn't making that mistake. https://t.co/1iyjFJNtfY — Business Insider (@BusinessInsider) August 22, 2024

除非出現政治大地震，否則賀錦麗-華茲陣營將毫無懸念地贏得伊利諾州。然而，民主黨人的目標是要贏得密西根州和威斯康辛州，因為這兩州仍然是「藍色長城」（blue wall）的基礎，而川普在 2016 年突破了這道牆，最後才能在選舉人團中擊敗希拉蕊。

賀錦麗競選團隊在最重要搖擺州中人口最多的城市集會，傳達出明確的信息。值得一提的是，這次約有 1.5萬人參加的活動是在密爾瓦基市中心「第一服務廣場」（Fiserv Forum）舉行，而當地上個月才舉辦了共和黨全國代表大會。

賀錦麗競選團隊的關鍵目標之一，就是鞏固她在威斯康辛州的地位。要是賀錦麗能重建前總統歐巴馬的模式，提高民主黨在密爾瓦基和麥迪遜（Madison）的投票率，同時吸引工會工人、郊區居民和農村搖擺選民，她將很可能贏得威斯康辛州。