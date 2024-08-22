公民團體提出基隆市長謝國樑罷免案，日前中選會公布了罷免投票的日期。近期國民黨多位重量級的政治人物也陸續來到基隆力挺謝國樑。外傳立法院長韓國瑜將於9月6日出席大型造勢活動。謝國樑也透露，台中市長盧秀燕近期也將回到基隆為他加持。

中選會日前宣布謝國樑罷免案成案，並將於10月13日舉行罷免投票。為因應罷免投票，國民黨將於9月6日舉辦大型的造勢活動，預期包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人，都會出席。

近日傳出立法院長韓國瑜也將出席9月6日的造勢活動，對此，謝國樑表示，他不清楚韓國瑜已經點頭同意，如果韓願意參加，他當然會非常的興奮。

謝國樑表示，這次造勢活動貴賓邀請已經委託國民黨中央統一邀請。謝國樑說，目前這場罷免投票是全國惟一的選戰，因此他與黨中央密切配合，邀請所有的同志、長官及好朋友來到基隆和他一起戰鬥。

不過，外傳台中市長盧秀燕將於24日回到基隆挺樑，謝國樑說，盧秀燕非常快就會來到基隆，她是基隆的女兒，大家都很思念她，謝國樑相信盧回基隆時，一定會非常熱鬧，他也相信盧回基隆能夠加持謝的選情。

至於民眾黨主席柯文哲是否可能受邀為謝國樑助講，基隆市副市長邱佩琳表示，若有好的市政相關議題，相信謝國樑會邀請柯文哲來基隆參與。謝國樑也強調，若有適合的市政活動，市府會非常誠摯的邀請柯文哲交流，並且為邱佩琳、林沛祥加油打氣。