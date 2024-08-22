台1線高架道路三重路段於8月20日發生嚴重意外，一輛聯結車行駛至忠孝橋方向時，車上的大型鋼樑意外掉落，撞破護欄，導致全線封閉。經新北市政府緊急處理後，目前僅開放內線一車道通行。新北市養工處處長鄭立輝於今（22日）表示，預計最快10月2日可恢復雙線通車。

鄭立輝指出，目前修復工作正全天候進行，若未來無地震、颱風等干擾因素，修復排程將按計畫推進。本周將完成受損橋面版、護欄及隔音牆的拆除工作；第2周進行臨時支撐組立及修復架的搭建；第3周則進行橋面版修復，包括綁筋組模灌漿；第4、5周將專注於護欄修復及混凝土養護，並完成拆模與拆架作業；第6周進行橋面清理、標誌標線施作及通車前勘查。若進展順利，整體工程將於10月2日完工並恢復雙線通車。

為因應施工期間的交通調整，新北市交通局交通安全科科長林碧芬表示，21日已在周邊多個重要路口設置8面導引牌，提醒駕駛「往忠孝橋道路封閉請改道」，包括重新路與重安街口、集美街與重安街口、集美街與新興路口及中正南路與新興路口等處，以確保交通順暢及行車安全。