澎湃新聞22日報導，今年大陸全國兩會有全國人大代表建議，將癌症腫瘤基因檢測、標靶治療，打包納入醫保。大陸衛生健康委網站《答覆》指出，基因檢測項目因臨床應用時間較短及檢測價格較高、技術尚不成熟等原因，全面納入基本醫保支付範圍的條件尚不成熟。將持續加強癌症檢測管理，規範癌症臨床診療行為，將更多符合條件的腫瘤標靶治療藥物納入醫保支付範圍。

大陸衛健委針對人大代表所提「關於建立區域檢測中心」建議，衛健委指出，依2019年大陸《國家癌症區域醫療中心設置標準》，目前在遼寧、雲南、福建、內蒙古、安徽、甘肅等多地均已建立癌症區域醫療中心。

另外，針對人大代表所提「關於將基因標靶治療打包納入醫保」的建議，大陸衛健委指出，在醫療服務專案醫保支付管理方面，大陸國家層面採取排除法規定基本醫療保險不予支付費用和支付部分費用的醫療服務專案範圍。

各省級醫療保障部門根據臨床需求、醫療技術發展、醫保基金運行等實際情況，按程序將臨床診療必需、安全有效、費用適宜且確定收費標準的醫療服務專案納入本地區醫保支付範圍，其中也包括部分基因檢測專案。

從大陸國家層面看，中國目前仍處於社會主義初級階段，基本醫療保險籌資水準較低，2023年城鄉居民醫保人均籌資水準僅為1000元人民幣左右。當前基本醫療保險制度主要還是立足於「保基本」的功能定位，保障投保民眾的基本醫療需求。對於基因檢測項目，由於臨床應用時間較短以及檢測價格較高、技術尚不成熟、基因檢測行業有待進一步規範等原因，全面納入基本醫保支付範圍的條件尚不成熟。

下一步，大陸衛健委指出，將持續加強癌症檢測管理，規範癌症臨床診療行為，會同大陸國家醫保局等部門將更多符合條件的腫瘤標靶治療藥物納入醫保支付範圍，進一步提升腫瘤類疾病用藥的保障水準，密切關注相關醫療技術進展，在腫瘤基因診斷技術發展成熟的基礎上，指導地方按程序將臨床價值高、經濟型評價優良的醫療服務專案納入本地區醫保支付範圍，切實減輕腫瘤患者在內的廣大投保人員醫療負擔。