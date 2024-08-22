金門縣議員提案罷免該會議長洪允典，內政部今(22)日表示，已於21日收到9位議員的罷免提案書，若符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。據悉，洪允典與另外9名議員及立委陳玉珍目前正在大陸北京洽商「開放陸客」，暫無法取得回應。

據悉，議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數3分之2同意為通過。知情人士透露，目前金門縣議員總計19人，洪允典只要掌握好9票，被罷免成功的機率不高。