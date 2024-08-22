民眾黨主席柯文哲的政治獻金疑雲近日持續延燒，還被爆出妻子陳佩琪看1.2億元豪宅，甚至看房不只看1間。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡開戰藍綠議員，直言「看房的人家裡都堆滿現金？有沒有可能用貸款的？」對此國民黨台北市議員游淑慧也反擊，批評「原來佩琪真的準備買房子？而在央行房貸緊縮政策下，要準備的現金比以往更多，或者陳佩琪買房子可以全額貸、免現金？」

游淑慧22日上午在臉書發文，表示「看到民眾黨的戰狼姊姊對我開嗆，覺得啼笑皆非」，因為到目前為止對陳智菡的諸多爭議，她都盡量避免評論。現在她只能反問「原來佩琪真的準備買房子？」游淑慧指出，如她所說，陳佩琪買房子可以用貸款，但也要現金啊。而且在目前央行房貸緊縮政策下，現金要更多。或者陳佩琪買房子可以全額貸、免現金？

游淑慧解釋，一般人買5000萬左右的房子，都必須要先準備1500萬左右的現金；若要買的是1.2億的豪宅，那自備款更是要多到4000萬甚至5000萬左右。另外，如果不用特權貸款，以兩個退休人士的退休金收入，可能自備款要拉高到5成左右，那現金自備款就要到6000萬。更何況柯文哲的兒子目前似乎還在就學中，銀行能貸款幾成？

她強調，買房子當然可以貸款，但同樣要滿滿現金，年輕人就是因為少了這些現金，而買不起房。有實力看上億豪宅，要嘛有滿滿存款資產，要嘛有滿滿現金，這樣的想像和情境很正常與合理。要幫夫人凹，說她打算貸款買，不如說她只是瞎看，會比較容易凹過去。

游淑慧最後也反問陳智菡「帳查完了嗎？」直指民眾黨政治獻金的帳都還沒查清，當初喊出「每天開記者會說明」變成只開2天就沒了，現在有空來管夫人的坑、罵人、發臉書？