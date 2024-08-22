7-ELEVEN鎖定下半年送禮需求，自今年7月起便在門市推出禮盒專區，帶動就近便利買需求倍增，尤其進口與肖像禮盒更是受到喜愛，上月已帶動相關類別業績成長逾1成。

統一超表示，迎中秋吃月餅，7-ELEVEN預購誌以「名店月餅」、「名店烤肉饗宴」為主題推出共超過逾百項商品，以排隊名店彰化不二糕餅、小潘蛋糕坊等，並攜手晶華酒店、台中犁記、奇華等人氣名店，集結各式傳統糕餅，推出逾50款禮盒，門市同步販售近30款單入月餅，搶攻單身及小家庭商機；i預購則嚴選中秋送禮專區，網羅「名店秒殺禮盒」、「特色進口禮盒」、「知名精補禮盒」等各式好禮，即日起至9月17日限時優惠，單筆滿1200元再享3% OPENPOINT點數回饋。

搶攻懶人烤肉商機，就近訂購知名烤肉名店組合，統一超開賣老乾杯、王品嚴選、台北鳥喜等肉品組合，並首度販售「老乾杯頂級燒肉饗宴組」，人氣燒烤店就近採買免排隊，特別的是首度推出「古早味甕仔雞」，1套含小土雞一隻、火種、木炭、甕仔桶，並針對小家庭再度推出去年受到好評的「海陸自由選專區」，組合優惠價任選3件下單只要299元，輕鬆在家享受烤肉饗宴。

統一超商2024年7月合併營業收入為295.97億元，年增6.08%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為1936.09億元，年增6.93%。